Doi români au reușit să trimită o înregistrare de la fața locului după ce autoritățile le-au confiscat telefoanele. Aceștia s-au folosit de o tabletă pe care au ascuns-o de mexicani, informează Digi24.

„Uite, am ajuns în Cancun cu o cursă Lufthansa, 85 de români, am fost întâmpinați de oamenii de securitate, care ne-au îndreptat spre o poartă, s-au uitat puțin spre ele, ne-au cerut telefoanele mobile să le predăm, ne-au băgat în două camere toți înghesuiți, COVID nu mai conta”, spune un bărbat.

„Ne-au spus că asta este procedura, să ne oprească pașapoartele și telefoanele până când se lămuresc treburile, să ne verifice CIA și FBI, să vadă dacă putem intra în Mexic. După două ore ne-au verificat aceste două agenții și nu am fost potriviți niciunul pentru Mexic”, explică o femeie.

„Ne-au spus că toți pasagerii din România vor fi deportați de urgență cu următoarele zboruri către România”, completează un alt turist.

Nu este primul incident de acest fel! De curând a circulat pe rețelele sociale o declarație a unei românce care explică cum a fost ținută în aeroport alături de copilul său de doar 10 luni, iar în urmă cu un an aceeași experiență a trăit-o un cuplu:

„Am fost băgați într-o cameră și au venit mai multe persoane să ne intervieveze. Mi-au zis că am dreptul la un sigur telefon. Bineînțeles că am sunat acasă. Am stat 32 de ore într-un frig de nedescris, pe niște paturi de fier cu niște saltele foarte subțiri”, explică cei doi.

O turistă a fost deportată în România, însă soțul ei a rămas în Mexic

Clara este una din persoanele care au trăit această experiență neplăcută, deportată deja în România, în timp ce soțul ei a rămas în Mexic, fără bani și telefon. Iată povestea ei:

„Adevărul neștiut despre Mexic

Chiar dacă la prima vedere o vacanță în Mexic te face să visezi la Paradis, totul se poate transformă într-un IAD în momentul în care aterizezi pe aeroport și ajungi la poliția de frontieră pentru a primi viza de intrare!

O să vă relatez mai jos experiență mea din 30 ianuarie 2021, o parte pe care nimeni nu o afișează și nicio agenție de turism nu ți-o pune în vedere atunci când plătești pentru o vacanță câteva mii de euro.

Pe scurt am achiziționat o vacanță de la Karpaten împreună cu soțul meu și alți doi prieteni, iar la fel că și noi și-au achiziționat și alți turiști români, și am plecat împreună către destinația Cancun! După 15 ore de zbor, ajungem pe aeroport neștiind ce experiență traumatizantă avea să ne aștepte!

La frontieră, poliția a decis să ne trateze că entități separate, deși eram o familie! Soțului meu i-au acordat viza, iar pe mine m-au deportat fără să mă lase să i-au legătură cu el! Nu mi-au dat acces la telefon, nu au acceptat să vorbească în engleză, m-au ținut pe mine și pe mai mulți turiști închiși într-o celulă și ne-au urcat în primul avion conduși cu forță de polițiști, fără să ne dea pașapoartele decât în momentul în care am ajuns înapoi în Paris de unde iarăși am fost așteptați și escortați de poliție. Totul se întâmplă fără absolut nicio explicație! Dacă din instinct încerci să te aperi sau să îți ceri drepturile, ești bruscat și amenințat că vei fi arestat! După toată această experință am căutat informații și am descoperit că sunt zeci de persoane care au trecut prin asta în aceeași destinație și în maniere mult mai agresive încă din 2013, ținuți închiși două sau trei zile, tratați abuziv că pe niște infractori, fără telefoane, fără lucruri personale și fără a avea măcar dreptul de a se duce la toaletă neînsotiti. Prin urmare, vă recomand să va gândiți de zece ori când alegeți destinația Mexic pentru că totul este o loterie și se poate transformă într-un coșmar! Vă scriu aceste rânduri după experiență mea la cald și dintr-un moment în care eu mă aflu în România, iar soțul meu în continuare în Cancun fără bani și fără telefon, pentru că toate erau la mine! În încheiere vreau să va menționez faptul că am apelat la amabasada României din Mexic și singurul răspuns primit a fost că : “Mexicul are dreptul să te deporteze fără nici o explicație“.

MAE se implică în cazul românilor blocați în Mexic

Ministerul de Externe a venit cu câteva precizări legate de situația turiștilor români blocați în Mexic:

„MAE precizează că în perioada 30-31 ianuarie 2021, Ambasada României la Ciudad de Mexico a primit o serie de solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români cărora nu le-a fost permisă intrarea în Statele Unite Mexicane, la sosirea pe aeroporturile din Mexico City și Cancun. În acest context, reprezentanții ambasadei au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale, în vederea obținerii unor informații suplimentare cu privire la situația cetățenilor români și motivele refuzului accesului pe teritoriul mexican.

Potrivit datelor preliminare comunicate de autoritățile mexicane cu competențe în domeniul migrației, deciziile de interzicere a accesului pe teritoriul mexican au fost adoptate atât pe baza răspunsurilor cetățenilor români la interviul realizat la sosire (scopul călătoriei nu ar fi fost justificat corespunzător), cât și ca urmare a identificării unor alerte la verificarea documentelor de călătorie prezentate de persoanele în cauză.

Totodată, MAE subliniază că misiunile diplomatice nu au competențe în a modifica deciziile autorităților din statele de reședință. Cu toate acestea, Ambasada României la Ciudad de Mexico a semnalat situația ministerului afacerilor externe mexican, exprimându-și nemulțumirea și subliniind importanța ca astfel de decizii să fie fundamentate solid și implementate cu respectarea strictă a drepturilor cetățenilor români.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe este în dialog cu Ambasada Statelor Unite Mexicane la București în vederea clarificării situațiilor semnalate și a identificării în cel mai scurt timp a unor soluții cu privire la accesul turiștilor români în Mexic.

În context, MAE precizează că autoritățile mexicane au intensificat controalele la punctele de frontieră.

Ambasada României la Ciudad de Mexico continuă dialogul cu autoritățile mexicane, fiind pregătită să acorde asistență consulară, conform competențelor legale și cu stricta respectare a măsurilor adoptate de autoritățile mexicane în contextul pandemiei de COVID-19.

Ministerul Afacerilor Externe amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Ciudad de Mexico: 00 52 55 5280 0447 și 00 52 55 5280 1869, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice la Ciudad de Mexico: 00 52 55 38 833 072.”