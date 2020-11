Pierderea gustului și a mirosului sunt două simptome cunoscute ale noului coronavirus. Un bărbat din Statele Unite, testat pozitiv, a decis să se filmeze în timp ce gusta diferite alimente, printre care și ceapă, informează Digi24.

„Ok... Deci, am COVID și este într-adevăr îngrozitor. În sfârșit am găsit puterea să cobor din pat și să vin în bucătărie să îmi fac ceva de mâncare. Nu am mâncat nimic toată ziua, efectiv abia m-am trezit. Imediat ce mi-am făcut ceva de mâncare, am realizat că indiferent din ce mânânc nu simt niciun gust, iar asta este de departe una dintre plăcerile mele "vinovate", pizza. Iat-o. Mușc din ea și nu are niciun gust. Nu simt nimic. Întotdeauna am vrut să fac asta. Asta e o ceapă. Nimic! Pot s-o mănânc. Efectiv aș putea să o mănânc pe toată. Nu se poate așa ceva! Usturoi, chiar aici. Îl vedeți? Nimic! Nimic!”, spune el.