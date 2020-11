Ugur Sahin susține că vaccinul va reduce transmiterea virusului Covid-19 cu cel puțin 50%, iar apariția simptomelor va fi orpită la persoanele vaccinate.

„Sunt foarte încrezător că transmiterea de la om la om va fi redusă de acest vaccin - poate nu cu 90%, dar poate măcar cu 50% -, însă chiar și așa ar reduce dramatic răspândirea pandemiei”, a spus Sahin pentru BBC.

Vaccinul anti-Covid-19 ar putea fi livrat la finalul acestui an - începutul anului 2021, dacă toate lucrurile merg așa cum trebuie. Scopul este de a fi livrate, până în aprilie, 300 de milioane de doze în toată lumea.

„Vara ne va ajuta, pentru că numărul de infectări se va reduce la vară, și este absolut esențial să avem o rată mare de vaccinare până la începutul toamnei/iernii viitoare”, a mai spus Ugur Sahin.

Acesta a pus accentul pe faptul că toate campaniile de imunizare ar trebui finalizate până toamna viitoare.

„Sunt încrezător că vom reuși acest lucru, pentru că există mai multe companii producătoare care ne vor ajuta să mărim producția, astfel că vom avea o iarnă normală anul viitor”, a declarat creatorul vaccinului anti-Covid-19.

