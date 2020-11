„Agenția Medicamentelor și Democrații nu au vrut să avem un vaccin înainte de alegeri, așa că au făcut anunțul la cinci zile după alegeri. Așa cum am avertizat tot timpul!”, a scris Donald Trump marți, într-un șir de tweet-uri.

„Așa cum am spus multă vreme, Pfizer și ceilalți vor anunța vaccinul doar după alegeri, pentru că nu au avut curaj să o facă înainte de alegeri. Și Agenția Medicamentelor ar fi trebuit să-l anunțe mai devreme, nu din motive politice, ci pentru a salva vieți”, a scris președintele în exercițiu într-un alt mesaj.

Vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech împotriva COVID-19 este 90% eficient în a preveni infecția cu noul coronavirus la oameni, potrivit unui anunț al companiilor făcut la începutul săptămânii.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!