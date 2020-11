Aceste alegeri sunt considerate "o victorie care marchează o turnură istorică pentru America şi pentru lume, după patru ani de ruptură în mandatul preşedintelui republican".

Voturile prin corespondenţă, mult-contestate de preşedintele Trump, i-au adus victoria lui Biden şi au reprezentat motivul pentru care câştigătorul scrutinului prezidenţial din 3 noiembrie nu a putut fi cunoscut în dimineaţa următoare alegerilor.

După patru zile de suspans, candidatul democrat şi fostul vicepreşedinte în mandatul lui Barack Obama a fost dat câştigător cu 273 de mari electori, graţie unui succes în statul-cheie Pennsylvania, potrivit posturilor CNN, NBC şi CBS.

În alte două state-cheie, Arizona şi Nevada, Biden s-a aflat în faţa lui Trump încă de la închiderea urnelor.

Biden va deveni cel de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii.

Echipa politicianului democrat a comunicat că nu va intra în jocul preşedintelui Trump, care i-a acuzat pe adversari că fură alegerile şi a ameninţat că va contesta în justiţie rezultatele scrutinului.

Joseph (Joe) Robinette Biden Jr., 77 de ani, este un veteran al politicii din Statele Unite. Licenţiat în Drept al Syracuse University, a fost senator timp de 36 de ani, din 1973 până în 2009, fiind ales pentru şapte mandate.

A făcut echipă cu Barack Obama în alegerile în care acesta din urmă l-a învins pe republicanul John McCain în 2008 şi a devenit, astfel, vicepreşedinte al Statelor Unite.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/q8Fed74z0j #CNNElection pic.twitter.com/NADZm3qkvY