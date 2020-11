Anton Nguyen dormea atunci când un incendiu a izbucnit în casa sa din Brisbane.

Papagalul său, pe nume Eric, l-a strigat pe nume "Anton! Anton!" de mai multe ori pentru a-l trezi și a-l avertiza cu privire la pericol.

„Eric, papagalul meu, a început să ţipe, aşa că m-am trezit şi am simţit puţin miros de fum. L-am luat pe Eric, am deschis uşa şi m-am uitat în spatele casei unde am văzut nişte flăcări", a declarat Nguyen.

Echipajele de urgenţă au ajuns la faţa locului în jurul orei 01:00 AM şi i-au găsit pe Nguyen şi pe Eric afară, lângă casa care era mistuită de flăcări.

Citeste si: VIDEO Biserică de lemn din Argeș, distrusă complet de un incendiu

Au fost necesare patru echipaje de pompieri și peste o oră pentru a stăpâni flăcările. Însă pompierii au intervenit la timp și au reuşit să stingă focul înainte ca acesta să afecteze și proprietăţile din vecinătate, dar casa de lemn a bărbatului a fost distrusă de incendiu.

Aron spune că în casă existau detectoare de fum, dar pasărea a alertat înainte ca detectoarele de fum să se declanșeze.

Bărbatul împreună cu prietenul său au scăpat nevătămați. O anchetă a fost lansată pentru a determina cauza incendiului, precizează BBC