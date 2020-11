În primele ore ale dimineții de luni, un tren subteran a deraiat și a trecut de bariera stației, oprindu-se într-o uriașă sculptură din fier, care reprezenta coada unei balene. Potrivit autorităților, în tren nu se aflau pasageri, ci doar conducătorul trenului, care a scăpat teafăr și nevătămat datorită statuii. Oamenii legii au demarat și o anchetă pentru a stabili cauzele în care s-a produs deraierea.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y