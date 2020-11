După ce Joe Biden a anunțat că Lady Gaga îl va susține în lupta câștigării alegerilor prezidențiale, luând parte la un miting electoral "drive in", în Pennsylvania, un stat cu o miză foarte mare în obținerea unui mandat de președinte la Casa Albă, echipa de campanie a lui Donald Trump a reacționat pe Twitter:

„Nimic nu expune mai mult dispreţul lui Joe Biden faţă de muncitorii din Pennsylvania decât să îşi facă campanie împreună cu activista anti-fracking Lady Gaga. Acest efort disperat de a reanima entuziasmul faţă de terna sa candidatură este o palmă dată celor 600.000 de locuitori ai Pennsylvaniei care muncesc în industria fracking”, a scris, Tim Murtaugh, șeful de campanie a lui Tump.

Acesta a precizat și că Joe Biden „a promis în mai multe rânduri activiştilor de stânga” să pună capăt fracturării hidraulice în cazul în care câștigă mandatul de președinte al Statelor Unite.

La scurt timp, Lady Gaga, cunoscută pentru angajamentul său anti-fracking, a postat pe Twitter o replică pentru Donald Trump și pentru șeful acestuia de campanie:

„Hei, Tim, Hei, @realDonaldTrump, sunt atât de fericită. Mă bucur să trăiesc fără să plătesc chirie... în capul vostru”, a scris vedeta pop.

