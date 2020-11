Actorul Eddie Hassell, în vârstă de 30 de ani, cunoscut pentru rolurile din filmul „The Kids Are All Right” şi serialul „Surface”, a fost împuşcat mortal în Texas, a anunţat managerul lui, relatează Variety, citat de Adevărul.ro .

Potrivit reprezentantului său, Hassell a fost împuşcat duminică dimineaţă în ceea ce a fost, aparent, un furt de maşină. Incidentul este anchetat de către autorități.

Eddie Hassell a interpretat mai multe roluri mici în anii 2000 - 2010 şi s-a remarcat în lungmetrajul „The Kids Are All Right” (2010), în care a jucat alături de Julianne Moore şi Mark Ruffalo şi care a fost nominalizat la patru categorii ale premiilor Oscar înclusiv pentru „cel mai bun film”.

El a mai apărut în producţii de televiziune precum „Studio 60 on the Sunset Strip” a lui Aaron Sorkin, „Jimmy Kimmel Live!”, „Oliver Beene”, „Joan of Arcadia”, „‘Til Death”, „Southland”, „Bones”, „Devious Maids” şi „Longmire”.