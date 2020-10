În plină pandemie, Kim Kardashian a dorit să își sărbătorească ziua într-un mod unic care a atras imediat atenția oamenilor din mediul online. Potrivit site-urilor tabloide E! şi TMZ, aceasta a ales să plece alături de surorile ei Khloe, Kourtney şi Kendall Jenner la bordul unui avion Boeing 777 din Los Angeles către Tahiti. La eveniment nu a lipsit soțul lui Kim, rapperul Kanye West.

„Înainte de COVID-19, cred că niciunul dintre noi nu s-a bucurat cu adevărat de luxul de a putea călători şi de a fi împreună cu familia şi prietenii într-un mediu sigur", a scris ea, publicând fotografii din „călătoria în care am putut pretinde, pentru o scurtă perioadă de timp, că lucrurile sunt normale".

„Am dansat, am mers cu bicicleta, am înotat în apropiere de balene, am mers cu caiacul, am urmărit un film pe plajă şi multe alte lucruri. Îmi dau seama că pentru majoritatea oamenilor este ceva inaccesibil în acest moment, aşa că, în momente ca acestea, pot vedea ce viaţă privilegiată am", a recunoscut vedeta.

Marea petrecere aniversară a stârnit multe critici în mediul online, oamenii considerând că este un gest total lipsit de compasiune, raportându-ne la criza economică și sanitară în care ne aflăm.

„Minunat, oamenii au fost nevoiţi să-şi ia rămas bun la telefon de la cei dragi care mureau singuri în spital. Dar este OK să postezi această călătorie super pe reţelele sociale în timp ce lumea suferă. Plină de compasiune şi bun simţ, într-adevăr!", a reacţionat un utilizator al aplicației Instagram la postarea lui Kim.

„Eşti atât de insensibilă, încât nu-ţi dai seama că majoritatea oamenilor nu vor să audă despre asta în timpul celei mai grave recrudescenţe de COVID? Oamenii merg la banca de alimente, nu pe insule private", a scris pe Twitter artistul Peter Frampton.

Deși a adunat foarte multe critici, fotografia publicată de Kim a strâns 4 milioane de aprecieri în doar câteva ore.