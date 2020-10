În statul american Washington a fost descoperit un stup de viespi ucigașe, care reprezentau o adevărată amenințare pentru locuitori. Inițial, cercetătorii au găsit câteva dintre aceste specii și le-au aplicat dispozitive de urmărire pentru a le putea anihila pe toate.

Specialiștii, îmbrăcați în costume de protecție au distrus stupul cu ajutorul unui aspirator special care a tras vispile din copac. Copacul va fi doborât pentru a elimina alte cuiburi sau insecte care ar mai putea să se adăpostească în el.

Agricultural department workers eradicated the first nest of giant "murder hornets" vacuuming them out of a tree in Blaine, WA. Trackers, attached to hornets using dental floss and glue, led them to the nest. https://t.co/QgUDhilBi1 pic.twitter.com/do5rKVkq9e

Viespile ucigașe sunt unele dintre cele mai mari specii de astfel de insecte, regina unei colonii poate ajunge la dimensiunea de 5 centimetri. Acul veninos poate să treacă prin haine obișnuite, iar veninul lor este, deseori fatal. Această specie ucide, în fiecare an, în jur de 40 de oameni în Asia.

These look like photos from the set of a sci-fi film but they actually show Washington State Dept of Agriculture workers in protective suits vacuuming hundreds of 2-inch-long invasive Asian giant hornets from the first nest found in the U.S. https://t.co/jcn2a9AkEh pic.twitter.com/klM3mqcrW4