Într-un mesaj postat pe pagina sa personală de Twitter, Bridges anunță că suferă de cancer și că a început deja tratamentul, conform BBC News.

Sursă foto: Joe Seer/Shutterstock

Jeff Bridges, în vârstă de 70 de ani, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 2010, pentru rolul cântărețului alcoolic din filmul Crazy Heart. Acesta este, de asemenea, cunoscut pentru rolurile din The Last Picture Show, The Contender și Starman, precum și pentru filmul The Big Lebowski din 1998, unde joacă rolul lui „The Dude”.