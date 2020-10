Conchata Farrell a murit luni, „înconjurată de membri familiei”, în urma unor complicații cardiace, potrivit unui comunicat transmis Los Angeles Times.

Actriţa nominalizată la premiul Emmy, deși a interpretat numeroase roluri, a fost cel mai bine cunoscută datorită pentru rolul menajerei Berta din serialul de comedie „Two and a Half Men”, unde a interpretat, timp de 12 sezoane, un personaj cu replici tăioase.

Datorită interpretării acestui rol, Conchata Farrell a fost nominalizată în 2005 și 2007 la premiul Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie.

Colegul de platou al actriței, Jon Cryer, care a interpretat rolul lui Alan Harper în „Doi bărbați și jumătate”, i-a adus un omagiu printr-o serie de mesaje transmise pe Twitter.

„A fost un om extraordinar. Exteriorul dur al Bertei a fost o invenţie a scenariştilor. Căldura şi vulnerabilitatea lui Chatty au fost adevăratele ei atuuri. Plâng pentru femeia de care îmi va fi dor şi pentru bucuria pe care a adus-o atât de multor persoane”, a mai transmis Jon Cryer.

