„În seara aceasta, Prima Doamnă şi eu însumi am fost testaţi pozitiv la COVID-19”, a anunţat pe Twitter preşedintele primei puteri mondiale. „Intrăm imediat în carantină şi în procesul nostru de recuperare. Vom reuşi ÎMPREUNĂ”, şi-a exprimat convingerea Donald Trump, în vârstă de 74 de ani.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!