Locuitorii din San Francisco s-au trezit miercuri dimineață cu un cer apocaliptic, de o culoare portocaliu-roșiatică. Imaginile surprinse de oameni te fac să crezi că te afli, de fapt, pe planeta Marte sau că cerul și-a schimbat culoarea din cauza unei eclipse de soare.

În realitate, cerul a devenit roșu din cauza incendiilor care continuă să devasteze zona Bay Area din California.

Deși focul arde la mai bine de 320 de kilometri depărtare, vântul a adus cenușa până în orașul San Francisco. Razele soarelui nu au reușit să străpungă pacla deasă de dimineață, iar la prânz cerul s-a întunecat și mai tare în loc să se lumineze.

Datorită stratului marin, fumul nu miroase, iar calitatea aerului nu a fost profund afectată.

De vină pentru ce se întâmplă în San Francisco sunt schimbările climatice.

"Schimbările climatice influențează în mod clar și fără echivoc incendiile: căldura și temperaturile mai ridicate, mai multă secetă, mai mulți copaci morți, fenomene extreme mai mari, inclusiv vânturi, toate au o anumită influență," a spus Peter Gleick, fondatorul Institutului Pacific, un centru independent de cercetare a climei și a apei din Oakland, citata de Playtech.ro

This is San Francisco in 2020

pic.twitter.com/yesBpCdrv7