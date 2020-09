Artistul a finanțat de curând o navă care se ocupă de salvarea imigranților veniți din Africa.

Louis Michele este o navă ce a aparținut marinei franceze, dar care a fost transformată în barcă de salvare.

Banksy a început să se implice în acest proiect încă din 2019, când a intrat în contact pentru prima dată cu Pia Kemp. Kemp este un activist german care a fost căpitanul mai multor nave de salvare. Acesta riscă acum 20 de ani de închisoare pentru că a salvat 1.000 de imigranți de la înec în Marea Mediterană.

Banksy i-a scris lui Kemp, spunându-i că mai multe opere de-ale sale care tratează tema imigrație au fost foarte profitabile, dar că nu își dorește să țină acești bani. Artistul a întrebat atunci dacă bani pot fi folosiți pentru a cumpăra o barcă de salvare.

Barca finanțată de Banksy a salvat deja 130 de imigranți care pluteau în derivă în Marea Mediterană într-o barcă gonflabilă.

The MV Louise Michel just refueled after the first successful rescue operations last week and is now going to a standby position, fully ready to rescue. #DefendSolidarity #LouiseMichel pic.twitter.com/64UGtZoHlC