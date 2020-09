A murit DJ Erick Morillo, cunoscut datorită piesei „I like to move it”. Corpul acestuia a fost găsit de poliţişti la casa sa din Miami Beach, însă circumstanţele morţii sale sunt încă neclare.

Vedetă a muzicii house internaţionale, Morillo a produs cel mai mare succes al său în anii '90 cu piesa electro-dance „I Like to Move It”, pe care a lansat-o sub numele de scenă Reel 2 Real.

A câştigat premiul pentru cel mai bun DJ de trei ori la DJ Awards şi a fost proclamat de câteva ori cel mai bun DJ internaţional.

Moartea artistului vine la doar câteva săptămâni după arestarea sa la Miami, suspectat de agresiune sexuală.

Arestat la Miami sub acuzația de agresiune sexuală

Presupusa victimă a susținut că s-a dus la DJ acasă și ar fi mers să doarmă într-o altă cameră, însă s-a trezit „goală pe pat, cu Morillo la marginea patului, de asemenea, gol”.

