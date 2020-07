Atunci când mama lui Jihad Al-Suwaiti a fost diagnosticată cu noul coronavirus, iar medicii i-au spus tânărului că nu îi poate fi alături din cauza riscurilor, acesta a refuzat să se conformeze.

Jihad a găsit o metodă inedită de a fi alături de mama sa. Acesta escalada una din țevile montate pe pereții spitalului până ajungea la fereastra salonului în care se afla mama lui. Apoi, petrecea ore în șir asigurându-se că totul este în regulă și că mama lui este bine.

"Își petrecea aproape toată ziua acolo sus și cobora doar când era convins că mama lui doarme liniștită."

Din păcate, mama tânărului a murit săptămâna trecută.

În Palestina sunt 10.052 de cazuri confirmate.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs