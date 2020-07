Imahara, inginer pasionat de electrică și de robotică, una dintre gazdele show-ului MythBusters și mai târziu, gazda emisiunii White Rabbit Project, a murit la vârsta de 49 de ani.

Acesta a murit subit, din cauza unui anevrism cerebral. ”Suntem devastați să aflăm aceste vești triste despre Grant. Era o parte importantă a familiei Discovery și un om minunat. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa”, a declarat un reprezentant Discovery.

Grant Imahara s-a alăturat echipei MythBusters în al treilea sezon și a fost alături de Adam Savage și de Jamie Hyneman până în 2014, când a părăsit emisiunea alături de Kari Byron și de Tory Belleci.

Cei trei s-au reunit în 2016 pe Netflix, în emisiunea White Rabbit Project, care s-a desfășurat de-a lungul unui sezon.

Luni seară, Kari Byron a postat pe Twitter mesajul: ”uneori aș vrea să am o mașină a timpului”, alături de o imagine cu Imahara și Belleci.

Adam Savage a postat și el un mesaj: ”Nu am cuvinte. Am fost parte din două familii mari alături de Grant, în ultimii 22 de ani. Grant a fost un inginer cu adevărat sclipitor și un artist, dar și o persoană generoasă și blândă. Să lucrez cu el a fost întodeauna distractiv. O să-mi lipsească.”

