Vecinii de la sud de Dunăre au început să protesteze joi seară și cer demisia guvernului conservator, ce îl are în frunte pe Boiko Borisov.

În capitala Sofia, peste 3.000 de persoane s-au adunat în fața guvernului și au scandat ”demisia” și ”mafia”, cerând plecarea executivului.

Protestatarii au mers în marș până la sediul parlamentului și au blocat traficul în mai multe zone din centrul capitalei, până târziu în noapte.

Ministerul de Interne a anunțat că nu s-au înregistrat incidente în timpul protestului din Sofia.

Protestele de la Sofia au început pe fondul perchezițiilor ordonate de parchet și efectuate de procurori și polițiști înarmați, care au descins la sediul președinției bulgare.

Conform protestatarilor, acestea ar fi o formă de atac asupra președintelui Rumen Radev, sprijinit de socialiști.

Președintele Radev a acuzat guvernul că are ”un caracter mafiot” și a cerut demisia premierului. Borisov a refuzat asta.

Vineri, protestele de la Sofie s-au soldat cu violențe și arestări, 18 protestari fiind luați în custodie de polițiști. Doi dintre ei au fost grav bătuți, iar asta i-a motivat pe și mai mulți oameni să iasă în stradă sâmbătă.

People continue to scream "Resign" in front of the Council of Ministers (#Borissov's seat).#Bulgaria #Protests pic.twitter.com/WZSOrIEwB8