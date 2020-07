Accidentul a avut loc în orașul Anshun, din provincia sud-vestică Guizhou, China.

Autobuzul a ieșit de pe carosabil și a plonjat în lacul de acumulare Hongshan.

36 de persoane au fost recuperate până acum din autobuzul căzut în lac, iar 21 dintre acestea au fost declarate decedate.

Dintre cei 36 de oameni, patru erau elevi, iar unul dintre ei a murit. Încă nu se știe dacă elevii erau în drum pentru a susține examenele de intrare la facultate, ce au debutat în China marți.

Accidentul a avut loc la ora 11:45, ora locală, când autobuzul a rupt balustrada de protecție și a căzut în rezervor, conform filmărilor disponibile.

Încă nu este clar ce a produs acest accident, și nici dacă cele 36 de persoane recuperate din autocar sunt singurele victime ale incidentului.

A bus fell into a lake in Anshun in China's Guizhou Province. Rescue is underway and the number of casualties is unknown pic.twitter.com/yNMBt6wjo8