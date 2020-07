Maimuțele sunt luate din sălbăticie și dresate să culeagă până la 1.000 de nuci de cocos pe zi, au declarat repezentanții PETA.

Grupul pentru drepturile animalelor susține că maimuțele din Thailanda au fost tratate ca „mașini de cules nuci de cocos”.

Ca răspuns, mai multe magazine au promis să nu mai vândă produsele care provin din acest mediu, afirmând că au eliminat deja bunurile de pe rafturi: „Ca parte a politicii noastre pentru protejarea bunăstării animalelor, ne-am angajat să nu vindem niciodată cu bună știință produse care au fost obținute prin munca maimuțelor”, a transmis unul dintre magazine.

Și logodnica premierului Boris Johnson, Carrie Symonds, o cunoscută apărătoare a drepturilor animalelor, a cerut într-o postare pe Twitter ca toate magazinele să înceapă un boicot asupra acestor produse.

„Revizuim în mod activ gamele noastre și investigăm această problemă complexă cu furnizorii noștri”, se arată într-o declarație pentru BBC.

Reprezentanții Asda, un cunoscut lanț britanic de magazine, au declarat: „Ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte cele mai înalte standarde de producție în orice moment și nu vom tolera nici o formă de abuz asupra animalelor în lanțul nostru de aprovizionare”. Aceștia au promis să elimine anumite mărci de pe rafturile magazinelor până când se vor investiga acuzațiile de cruzime.

PETA a anunțat că a descoperit opt ferme de nuci de cocos în Thailanda. De acolo, nucile de cocos și produsele obținute din ele ajung în restul lumii.

Masculi pot culege până la 1.000 de nuci de cocos pe zi, iar un om poate aduna aproximativ 80, potrivit organizației.

Acolo au fost descoperite și „școli pentru maimuțe” unde animalele, capturate de când erau pui, sunt dresate să strângă nuci de cocos dar și să meargă pe bicicletă sau să se joace cu mingea pentru amuzamentul turiștilor.

„Acestor animale extrem de inteligente li se refuză stimularea psihologică, compania, libertatea și orice alte activități care le-ar face viața normală, pentru a aduna nuci de cocos”, a declarat Elisa Allen, directorul PETA.

Conform organizației, animalele sunt legate cu lanțuri sau ținute în cuști mici, iar dacă devin agresive le sunt scoși dinții cu forța.

BREAKING! Investigation reveals terrified young monkeys are kept chained, driven insane, abused, and forced to climb trees to pick coconuts – ALL for coconut milk, cream, oil, and other products.



[Narrated by @PeterEgan6] pic.twitter.com/QF0VjJwZ4E