„Trebuie să îndeplinim promisiuea Americii având încredere în Dumnezeu, unificându-ne viziunile şi construindu-ne viitorul. Candidez la preşedinţia SUA! #2020VISION”, a scris Kanye West pe Twitter.

Nu este clar dacă West a fost serios în privinţa unei candidaturi cu trei luni înainte de alegeri sau dacă el chiar şi-a depus actele în acest sens, potrivit Reuters.

Termenul limită pentru adăugarea candidaților independenți la vot nu a trecut încă în multe state.

West şi soţia lui, Kim Kardashian West, s-au întâlnit cu Donald Trump în 2018, la Casa Albă.

La o întâlnire din octombrie 2018, West a ținut un discurs în care a vorbit despre universuri alternative și diagnosticul său de tulburare bipolară, despre care a spus că este de fapt lipsa somnului.

„Ai întregul meu sprijin”, i-a răspuns lui West pe Twitter proprietarul Tesla, Elon Musk.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION