Mai bine de 40 de orașe mari din America se confruntă cu proteste violente, iar situația pare să nu se calmeze. Cele mai noi imagini ale protestelor vin de la New York, unde un polițist a fost spulberat de un automobil care a accelerat spre acesta.

Ulteior impactului, șoferul a gonit în continuare, iar agentul de poliție a rămas inert pe șosea. Violențele au continuat și în St. Louis, dar și în Los Angeles, unde cinci polițiști au fost împușcați.

Cop was just run over in NYC. Horriffic.pic.twitter.com/U8rtDQRMK1