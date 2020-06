Șoferul a intrat cu camionul pe un pod din Minneapolis, unde erau adunați protestatari și a încercat să lovească mulțimea, însă n-a avut succes în această încercare.

O mulțime de protestatari au blocat podul de lângă centrul orașului în cursul zilei de duminică, iar la un moment dat au văzut cisterna ce se îndrepta cu viteză spre ei.

Protestatarii au reușit să se ferească din calea camionului pe măsură ce acesta s-a apropiat de mulțime și a fost cât pe-aproape să lovească o parte din persoane. Unii oameni și-au aruncat bicicletele în calea camionului pentru a-l încetini.

Odată ce camionul s-a oprit, protestatarii l-au scos pe șofer din cabină și l-au bătut, iar acesta a fost salvat de către forțele de ordine.

Oficialii au declarat că niciun protestatar nu părea să fie rănit, dar și că acțiunea a părut una deliberată. Tot ei au declarat că șoferul avea răni care nu îi puneau în pericol viața, dar că a fost dus la spital, conform theguardian.com.

Tim Walz, guvernatorul din Minnesota, a declarat ulterior că bărbatul a fost externat și a fost arestat. Camerele video pentru trafic arată că cisterna era deja pe autostradă înainte ca baricadele să fie instalate, în jur de ora 17:00.

Horrifying traffic cam video of a semi truck going full speed through crowds of protesters on the I-35W bridge in Minneapolis. pic.twitter.com/6D7HeTS07g