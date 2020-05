Credincioșii au ales parcarea în locul unei moschei pentru a putea păstra distanțarea socială.

În weekend, milioane de musulmani din întreaga lume au sărbătorit Eid - sfârşitul lunii sfinte a Ramadanului. Pentru a se putea ruga împreună și păstra distanțarea socială în același timp, o moschee a venit cu ideea de a ține slujba în parcarea unui magazin IKEA.

A German Ikea donated its large and empty car park to local Muslims so they can perform #Eid prayers and still practise social-distancing🧡

I spoke to one of the mosque leaders behind the initial request to Ikea

