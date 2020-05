Din cauza valului de căldură care afectează țara, obligația purtării măștii de protecție în școli și aer liber a fost suspendată până la finalul acestei săptămâni, potrivit ministrului Sănătății, Yuli Edlestein.

„Trebuie să luăm în considerare protecţia împotriva coronavirusului, dar valul de căldură poate fi periculos, de asemenea”, a declarat Yuli Edlestein.

Din acest motiv, Israelul a decis suspendarea temporară a purtării măștilor de protecție.

„Urmând sfaturile autorităţilor medicale, am decis să ridic cerinţele pentru măşti, atât timp cât nu există adunări mari”, a mai spus ministrul, potrivit The Times of Israel.

Până la momentul actual, Israelul a înregistrat 16.650 de cazuri de infectare cu virusul Covid-19, dintre care 13.299 s-au vindecat, iar 277 au murit.