În videoclipul devenit viral se pot observa cel puțin șapte cadavre, aflate în secția de coronavirus, în timp ce pacienții sunt tratați în paturile alăturate. Câțiva dintre pacienți au membri ai familiei care îi asistă și nu par a fi deranjați de prezența cadavrelor.

Politicianul indian Nitesh Rane a postat videoclipul pe contul său de Twitter, cu descrierea: „În spitalul din Sion, pacienții dorm lângă cadavre!!! Este o situație extremă... ce fel de administrare este asta? Foarte, foarte rușinos!!“.

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!!

This is the extreme..what kind of administration is this!

Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW