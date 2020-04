Zoe a murit luni la spital, după mai bine de 6 săptămâni de când s-a îmbolnăvit și a început să facă febră, și după ce mai bine de o lună a fost conectată la ventilator.

Rana Zoe Mungin era profesoară de Studii Sociale la Școala Gimnazială Bushwick Ascend din Brooklyn și este al 65-lea angajat al unei școli și al 28-lea profesor din New York, care a fost ucis de virusul COVID-19.

Cea care a anunțat vestea tragică a fost sora sa, Mia Mungin, care a postat un mesaj pe Twitter.

„Cu inima îndurerată trebuie să vă anunț că sora mea, Rana Zoe, a murit astăzi la ora 12:25, din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. A dus o luptă grea, dar corpul său era prea slăbit”, a scris Mia Mungin.

It is with heavy heart that I have to inform you all that my sister Rana Zoe has passed away today at 12:25pm due to COVID-19 complication. She fought a long fight but her body was to weak. 😞😪