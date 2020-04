„Voi decreta o suspendare temporară a imigrației în Statele Unite. Această pauză va fi valabilă pentru o perioadă de 60 de zile”, a spus Donald Trump, adăugând că o eventuală prelungire va fi luată în considerare la sfârșitul perioadei, în funcție de condițiile economice.

Trump consideră că, în acest fel, locurile de muncă ale americanilor vor fi protejate.

„Suspendând accesul imigranților, suntem siguri că americanii sunt primii care vor avea acces la joburi, odată ce economia repornește. Ar fi nedrept ca americanii rămași fără locuri de muncă să fie înlocuiți cu imigranți veniți din afara țării”, a declarat președintele Statelor Unite într-o conferință de presă susținută marți, potrivit Mediafax.

Luni seară, Trump a anunțat pe Twitter, fără prea multe detalii, că va suspenda imigrația: „În lumina atacului din partea Inamicului Invizibil, ca și a nevoii de a proteja locurile de muncă ale Marilor noștri Cetățeni Americani, voi semna un Ordin Executiv pentru suspendarea temporară a imigrației în Statele Unite”, a scris președintele SUA.



In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!