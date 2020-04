Femeia de 106 ani este cea mai în vârstă persoană din Marea Britanie care s-a vindecat de coronavirus.

Connie a fost internată în spital timp de trei săptămâni, fiind infectată cu virusul COVID-19. Săptămâna aceasta, medicii i-au dat o veste bună: s-a vindecat și poate merge acasă.

Nepoata lui Connie, Alex Jones, în vârstă de 40 de ani, a povestit că bunica sa a trăit o viață foarte activă.

Serviciul Național de Sănătate Sandwell&West Birmingham au felicitat-o pe Connie Titchen pe contul lor de Twitter.

We'd like to give our own round of applause to Connie who at 106 is heading home from City Hospital having successfully beaten #Coronavirus.



She is our oldest patient to beat the virus - and may well be the oldest in the country to do so! #ClapForConniehttps://t.co/bKONIq4sTZ pic.twitter.com/zT28UPdT4A