Timp de 20 de ani, barbatul va primi în fiecare lună 12.800 de dolari. Anunțul a fost confirmat de oficiali.

Câștigătorul a mărturisit că el și soția lui nu au putut dormit deloc în noaptea în care au aflat că au câștigat.

„Am verificat contul online și am văzut că am câștigat. Mi-am trezit soția și i-am spus și a început să țipe de bucurie. Era de necrezut... Am verificat contul de mai multe ori ca să mă conving că este real... Nu am mai dormit deloc. Am stat toată noaptea și ne-am făcut planuri. Este un sentiment minunat. Suntem o familie tânără și avem un copil, așa că acest câștig ne-a aranjat pentru totdeauna”, a declarat acesta, citat de antena3.ro