Mai multe imagini surprinse în Marea Britanie au devenit virale după ce mai mulți utilizatori furioși au bătut obrazul celor care au făcut risipă. Aceștia atrag atenția asupra faptului că aceste alimente ar fi putut fi donate celor nevoiași în loc să fie aruncate la gunoi.

În imagini se poate vedea cum coșurile de gunoi sunt pline de mâncare încă sigilata precum pâine, conserve sau cutii de paste.

to all the people in this great city of ours in Derby, if you have gone out & panic bought like a lot of you have & stacked up your houses with unnecessary items you don’t normally buy or you have bought in more food than you need, then you need to take a good look @ yourself pic.twitter.com/fpYdGBu6M4