Potrivit unui mesaj postat pe contul personal de Twitter, acesta a dezvoltat simptome ușoare și a decis să se autoizoleaze.

”M-am autoizolat, dar voi continua să conduc guvernul şi să-mi exercit atribuţiile şi responsabilităţile prin video conferinţă” a anunțat acesta potrivit BBC.

Cu doar două zile înainte, Prințul Charles a anunțat că a fost depistat pozitiv cu coronavirus după ce a dezvoltat simptome ușoare pe parcursul weekendului.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri