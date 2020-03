Coronavirusul se raspandeste mai rapid in Spania decat in Italia, iar numarul deceselor ar putea fi mai mare in peninsula iberica, spun specialistii. 80% din decesele provacate de Covid-19 in Italia au fost inregistrate in aceleasi trei regiuni. In Spania, se constanta o crestere a numarului de infectari pe tot teritoriul tarii.

Luni au fost inregistrate 462 de decese pe teritoriul Spaniei, Acesta este cel mai mare numar de victime inregistrat pana acum. Specialistii se tem ca numarul deceselor ar putea accelera. Spaniolii inca se afla in faza in care virusul se raspandeste, iar acest lucru va dura inca ceva timp.

Numarul total de deces cauzate de Covid-19 in Spania a ajuns la 2.182, dublandu-se in doar trei zile. Vineri erau inregistrate doar 1.000 de decese in peninsula iberica. Ritmul este alarmant si cu mult mai ridicat decat in Italia, de exemplu. Mai mult, in Italia 80% din fatalitati au avut loc in doar trei regiuni, pe cand in Spania virusul este raspandit pe tot teritoriul tarii, scrie presa spaniola.