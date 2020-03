Cel mai mare mall din Iran a fost transformat într-un spital pentru pacienții infectați cu coronavirus.

Odată închis, mall-ul iranian și-a găsit o nouă utilitate, aceea de a deservi pacienții ce suferă de coronavirus.

În spitalul nou înființat sunt acum 250 de paturi, însă capacitatea maximă va fi de 3.000 de paturi.

Spitalul-mall este binevenit în Iran, deoarece sunt peste 25.000 de persoane infectate în țară.

Transformarea mall-ului în spital a fost un proces ce a durat o săptămână. Tot atât a durat și construcția unui spital special în Wuhan, de unde s-au inspirat și iranienii.

The Iran Mall, Iran's biggest shopping center, will be used as a temporary hospital for #COVID19 patients.



It now has about 250 beds but will have roughly 3,000 when finished. pic.twitter.com/D27J2d3ZZV