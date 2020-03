Potrivit ministrului Apararii, militarii trimisi pentru a ajuta cetatenii spanioli in combaterea pandemiei de coronavirus prin dezinfectarea si verificarea locuintelor, au gasit un numar de persoane in varsta abandonate si moarte in paturile lor.

Margarita Robles a declarat, luni, ca membrii Unitatii de Urgente Militare specializate au gasit cadavrele in timpul indeplinirii sarcinilor. „In timpul vizitelor sale, armata a gasit cativa oameni in varsta total abandonati - chiar si unii care erau morti in paturile lor”, a declarat Robles. Ministrul a spus ca un astfel de tratament inuman nu va fi tolerat si ca oricine isi ignora responsabilitatile va fi urmarit penal. Pandemia de coronavirus a omorat 2.182 de persoane din Spania, in timp ce numarul de cazuri confirmate a crescut la 33.089. Citeste si: Mesajul unui medic din Suceava, despre COVID-19: E Satana, ceva de...

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.