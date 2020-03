Lectura sub un minut

Din cele 78 de cazuri inregistrate, 74 au survenit in urma contactului cu persoane venite din strainatate. Numarul cazurilor asa-zise de importat aproape s-a dublat fata de ziua precedenta.

Potrivit oficialilor, au fost inregistrate si 7 decese, toate in regiunea Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus in China.

Numeroase orase au adoptat reguli stricte pentru a-i pune in carantina pe cei noi veniti si pentru a tine sub control raspandirea virusului Covid-19. Incepand de luni, toate zborurile cu destinatia Beijing trebuie sa faca escala in alte orase unde pasagerii sunt supusi depistarii virusului.