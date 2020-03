Olaf Scholz, vicecancelarul german, a declarat ca Angela Merkel, care a intrat in izolare dupa ce a avut contact cu un medic infectat cu coronavirus, este sanatoasa, dar prefera sa lucreze de acasa.



"Doamna cancelar este sanatoasa in acest moment. Doar ca lucreaza de acasa, asa cum o fac multi alti oameni care s-au izolat la domiciliu. Este activa. Am avut o sedinta de guvern in aceasta dimineata. Nu am facut videoconferinta, deoarece ne recunoastem vocile unii altora. In rest, toate lucrurile decurg normal", a spus Scholz.

Acesta a mentionat ca va vorbi miercuri in fata Parlamentului in locul lui Merkel.