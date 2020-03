Exasperat de faptul ca locuitorii orasului sau nu respecta regulile impuse de carantina, un primar italian si-a iesit din fire si le-a transmis un mesaj dur.



Gianfilippo Bancheri, primarul localitatii siciliene, Delia, s-a plans de locuitorii care nu respecta regulile impuse pe fondul pandemiei de coronavirus si le-a atras atentia intr-un mesaj dur.

Clipul a devenit viral pe retelele de socializare. Jurnalistul Vlad Petreanu a tradus mesajul pe pagina lui de Facebook. Acesta se teme ca o situatie similara s-ar putea intampla si in Romania.

"Cum va fi totul bine daca noi continuam sa iesim in fiecare zi la cumparaturi, cand cumparaturile ar trebui facute o data la 10 zile? Cum va fi totul bine daca multi dintre voi ies ca sa-si ia tigari in fiecare zi? Ok, ai acest viciu, cumperi mai multe pachete si le tii acasa, nu iesi zilnic sa-ti iei tigari! Cum va fi totul bine daca lumea se duce zilnic la benzinarie? La ce-ti trebuie benzina daca trebuie sa stai in casa? Cum o sa fie totul bine daca unii ma intreaba daca pot sa se tunda acasa, adica sa cheme frizerul acasa. Dar la ce-ti trebuie frizura aranjata in momentele astea? Ajutati-ma sa inteleg!”, a spus primarul italian"

"Suntem stresati sa stam acasa in casa, asta ne streseaza? Cu internet, telefon, televizor, mancare, Playstation, suntem stresati? Stresati erau bunicii nostri care mergeau la razboi. Nu noi cei care ramanem acasa. Si pentru ce cantam Azzurro, Azzurro pe la balcoane, daca pe urma iesim la cumparaturi zilnic? Unde e logica? Respectul fata de noi si fata de ceilalti? Ne potolim sau nu?" a mai adaugat acesta potrivit Digi24.