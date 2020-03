Pandemia de coronvirus a provocat moartea a 202 de persoane din Statele Unite ale Americii, inregistrand in acelasi timp peste 12.000 de cazuri de infectare cu noul COVID-19.

Autoritatile din Statele Unite au raportat in total 202 decese cauzate de coronavirus si 12.296 de cazuri de infectare.

Cele mai multe cazuri de coronavirus se inregistreaza in statul New York, 4.152. In statul Washington sunt 1.376 de cazuri de coronavirus, iar in California 1.032, potrivit stiripesurse.ro