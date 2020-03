Italienii au raportat 3.000 de decese si aproximativ 2.200 de persoane in stare critica.

Bergamo este cea mai afectata regiune din Italia de virusul COVID-19, avand 1.640 de decese raportate pana miercuri, 18 martie. Marea majoritate a persoanelor decedate sunt batrani, cu varste de peste 75 de ani.

Crematoriul din Bergamo a ajuns deja sa nu mai faca fata numarului atat de mare de incinerari. Camioanele armatei s-au aliniat, miercuri seara, in centrul orasului, pentru a prelua trupurile neinsufletite si a le duce in alte regiuni, unde urmeaza sa fie incinerate.

Those military trucks across Bergamo are carrying coffins to other cities of Lombardy region so to proceed with cremation process, as the city and cemetery morgue can’t take the overload.

