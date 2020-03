Mii de britanici din Londra, Liverpool, Manchester si Newcastle au ignorat masurile de precautie in plina pandemie de coronavirus si au chefuit in baruri si cluburi cu ocazia sarbatorii Saint Patrick.

Socializarea "fata in fata" in aceasta perioada a fost incurajata chiar de premierul Boris Johnson care a ales sa nu inchida spatiile publice precum barurile sau cluburile, in ideea ca britanicii vor dezvolta o imunitate colectiva.

Decizia acestuia se refera la infectarea unui numar mare de oameni, care ulterior vor deveni imuni. Conceptul a venit ca urmare a unor cercetari realizate de specialisti, insa actiunile pot veni cu riscul de a provoca un numar mare de decese.

„Nu stim sigur care este rata mortalitatii si este prea devreme sa incurajam imunitatea de grup intr-un mod sigur si responsabil, in absenta unui vaccin si a unui tratament”, a declarat cercetatorul in politici de sanatate, Kavita Patel.

Ca masura de precautie, Boris Johnson a cerut si sporirea testelor, de la 5.000 la 25.000 pe zi.