Lectura sub un minut

Intr-o singura zi au fost inregistrate 17.000 noi cazuri de coronavirus.

Astfel, numarul total de cazuri se ridica la 198.600. Aproximativ 8.000 de persoane au decedat in urma infectiei cu Covid-19, iar 82.770 s-au vindecat.

China are in continuare cele mai multe cazuri, urmata de Italia, Iran si Spania. In Italia au fost inregistrate 3.500 noi cazuri marti, ridicand numarul total la 31.500.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatati, marti au fost confirmate cel mai mare numar de noi cazuri de coronavirus: 17.000.

Primele cazuri de Covid-19 au fost inregistrate in China la inceputul lunii decembrie. Virusul s-a extins in 159 de tari din intreaga lume in doar trei luni de zile.