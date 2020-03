Anunturile necrologice umplu paginile ziarelor din regiunea de nord a Italiei. Ceremoniile de inmormantare au loc in izolare, rudelor nefiind-le permis sa participe.

In partea de nord a Italiei, cea mai afectata de coronavirus, crematoriile functioneaza 24 de ore din 24, se arata intr-un reportaj publicat de Washington Post. Sicriele au umplut morgile a doua spitale, apoi morga cimitirului, iar acum stau insirate in biserica cimitirului.

Paginile ziarelor locale se umplu cu numele celor care au decedat din cauza coronavirusului. Doar luni, de exemplu, în Italia au decedat 349 de oameni, din care peste 200 doar in regiunea Lombardi a. Editorii ziarelor compara anunturile necrologice cu veritable jurnale de front.

In Bergamo, bolnavii sunt luati pe sus cu ambulantele, dusi in graba la spital si inchisi in camere izolate ermetic. Rudele nu au voie sa le viziteze, iar pacientii decedati sunt complet izolati. Ceremoniile de inmormantare au loc in prezenta unui singur preot si a unui angajat al pompelor funebre.

"Este mai rau decat un razboi", spune o bolnava in varsta de 45 de ani al carei tata de 85 de ani a decedat saptamana trecuta. "Tata asteapta sa fie ingropat. Noi asteptam sa ne luam ramas bun."

Peste 2.000 de persoane au murit in Italia din cauza coronavirusului, jumatate dintre ele in ultimele 5 zile.