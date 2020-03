Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a laudat, prin intermediul ambasadorului american la Bucuresti, Adrian Zukerman, investirea Guvernului Orban. El considera ca aceasta este "un exemplu de leadership in circumstante exigente".

"In numele presedintelui Trump doresc sa exprim aprecierea mea profunda pentru faptul ca romanii s-au unit in acest moment de criza pentru a raspunde la o problema de magnitudine globala. (...) Este nevoie de masuri rapide si drastice, aplicate de un guvern stabil si concentrat asupra problemei, pentru a opri raspandirea bolii COVID-19. Sunt in joc sanatatea, siguranta si bunastarea poporului roman si a lumii. (…) Romania a demonstrat inca o data ca este pregatita pentru maretie", a transmis Adrian Zukerman intr-un comunicat de presa, potrivit Mediafax.

Zukerman a adaugat si ca "romanii nu au prieten mai bun decat Statele Unite ale Americii, care vor sprijini Romania la fiecare pas".