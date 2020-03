In timp ce toate persoanele si-au anulat zborurile pentru urmatoarea perioada, Ashley Henkel, o tanara din California, nu se teme deloc de o posibila infectare cu coronavirus si si-a rezervat pana acum trei bilete de avion.

Tanara de 20 de ani, originara din California, a spus la NBC News ca vrea sa profite la maximum de aceasta perioada si a afirmat ca si-a cumparat pana acum trei bilete de avion. Aceasta a marturisit ca si-a dorit intotdeauna sa viziteze America de Nord si ca in sfarsit isi poate implini visul. Vancouver, New York si Portland, Oregon sunt regiunile pentru care si-a rezervat biletele de zbor.

In plus, ea a spus ca nu are de gand sa rateze ofertele agentiilor de turism care, in alte perioade, ar fi fost prea scumpe pentru bugetul ei modest de studenta.

"Simt ca, daca aceasta criza a coronavirusului s-ar agrava si ar muri foarte multi oameni, m-as simti mai impacata daca mi-as gasi sfarsitul facand ceea ce imi place", a mentionat Ashley, potrivit antena3.ro