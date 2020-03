Asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciac nu ramane fara urmari, astfel ca 13 judecatori au fost acum arestati in acest caz.

Acum doi ani, jurnalistul de investigatie Jan Kuciak era asasinat, la comanda lui Marian Kocner, om de afaceri slovac.

Acesta este in prezent judecat pentru comandarea crimei din februarie 2018. Ce au descoperit procurorii, insa, este ca acesta a mitiut magistrati in mod sistematic, de-a lungul mai multor ani, cu mult timp inainte ca Jan Kuciak sa fie asasinat.

Acum, politia din Slovacia a anuntat printr-un mesaj pe Facebook, ca 13 judecatori in functie au fost arestati, fara insa a li se da numele. Alaturi de acestia, au fost retinuti si un fost judecator, un avocat, un administrator judiciar si inca doua persoane.

Acestia au fost arestati in cadrul operatiunii ”Furtuna”, care vizeaza acuzatii de coruptie si abuz in serviciu, dar si periclitarea independentei justitiei si obstructionarea acesteia, arata stiripesurse.ro.

Citeste si: Gabriel Zetea, seful PSD Maramures, cere suspendarea Sorinei Pintea di

Jan Kuciak relatase despre afacerile lui Kocner, dar si despre alte cazuri de coruptie. Acesta si logodnica sa au fost impuscati in propria locuinta, in data de 21 februarie 2018. Ulterior evenimentului, proteste masive in intreaga tara au dus la demisia premierului Robert Fico.