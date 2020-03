Lectura sub un minut

Potrivit BBC, Nadine Dorries, ministrul Sanatatii din Marea Britanie, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, desi aceasta a marturisit ca a respectat absolut orice masura de precautie recomandata de medici, inclusiv autoizolarea la domiciliu.

In Marea Britanie sunt in acest moment inregistrate 382 cazuri de infectie, ultima persoana decedata fiind un barbat in varsta de 80 de ani care avea si alte probleme de sanatate.

Banca Angliei a redus de urgenta ratele dobanzilor ca raspuns la impactul economic al focarului de coronavirus, acestea fiind reduse de la 0,75% la 0,25%. De asemenea, s-au redus si costurile imprumutului pana la cel mai mic nivel din istorie, potrivit g4media.ro