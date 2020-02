O familie din Escondido, California, a platit 50.000 de dolari pentru a-si clona cainele, despre care acestia spun ca le-a salvat viata.

In timpul unei excursii, patrupedul le-a salvat viata, asa ca familia a decis sa il cloneze, nefiind pregatiti sa isi ia ramas bun de la el.

David si Alicia Tschirhart l-au dus pe labradorul Marley la Clinica Viagen, care se ocupa cu clonarea animalelor. Costurile pentru clonarea unui caine ajung la 50.000 de dolari, iar pentru clonarea unei pisici la 35.000 de dolari.

Rezultatul clonarii a fost un labrador, care seamana extrem de mult cu salvatorul familiei.

"Are aceeasi personalitate, se joaca la fel, ii plac aceleasi jucarii", a declarat Alicia Tschirhart intr-un interviu, citata de adevarul.ro.

Cei doi nu regreta faptul ca au dat atat de multi bani, deoarece il considera pe Marley ca fiind salvatorul lor.

David Tschirhart a povestit actul de eroism facut de labradorul sau: "Se intampla in 2014, cand Marley avea 12 ani si Alicia era insarcinata in patru luni. L-am vazut deodata pe Marley cum a sarit in fata mea si a inceput sa scarme pamantul in locul in care Alicia intindea mana".

Copilul a vazut un bat pe care voia sa il ia de jos, langa care era un sarpe cu clopotei. Marley a reusit sa il alunge inainte ca cineva sa fie ranit.